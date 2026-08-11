DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in juli gemiddeld 3,2 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers. De inflatie valt iets hoger uit dan de 3,1 procent die bij de eerdere snelle raming werd gemeld. De inflatie liep daarmee nog verder op na de stevige daling in juni tot 2,9 procent.

Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen in de eerste maanden van het conflict hard gestegen. In mei bedroeg de inflatie daardoor 3,5 procent. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie nog 2,4 procent.

Volgens het CBS stuwden de prijzen van motorbrandstoffen en energie opnieuw de inflatie in juli. In juli waren motorbrandstoffen 22 procent duurder dan een jaar eerder. In juni was dat 17,3 procent. Energie, zoals gas, elektriciteit en stadsverwarming, was in juli 1,1 procent duurder dan vorig jaar. In juni 2026 was energie nog 1,8 procent goedkoper dan in juni 2025.