DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in mei gemiddeld 3,5 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie liep daarmee verder op ten opzichte van de 2,8 procent in april.

Volgens het CBS stuwden de prijzen van internationale vluchten de inflatie. In mei waren vliegtickets 12,3 procent duurder dan in mei 2025. In april 2026 waren deze nog 11,6 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Ook de prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Mei telde meer vrije dagen dan mei 2025. Zo viel Pinksteren dit jaar in mei. Vorig jaar was dat in juni. Rond feestdagen en in vakanties zijn prijzen van goederen en diensten gerelateerd aan toerisme hoger, doordat er dan meer mensen op vakantie gaan.