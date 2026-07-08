STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement stemt donderdag over de invoering van de digitale euro en de door het parlement gewenste voorwaarden. Die stemming is aangevraagd door de radicaal-rechtse Patriotten voor Europa. Hoogstwaarschijnlijk strandt hun poging om de invoering ervan tegen te houden dan wel te vertragen, omdat zich een meerderheid aftekent voor de digitale euro.

Als het parlement instemt, kunnen de onderhandelingen met de lidstaten beginnen. Die wilden dat al veel eerder doen, maar het Europees Parlement maakte geen haast.

De rapporteur van het Europees Parlement, Fernando Navarrete (EVP), was lang tegenstander. Hij is door onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz (lid van de EVP) en de Spaanse regering tot de orde geroepen, zeggen meerdere Brusselse bronnen.

"Het versterken van de veerkracht van het betalingsverkeer in Europa is een geopolitieke noodzaak geworden", zegt Navarrete nu. "Europa heeft de digitale euro nodig" om niet afhankelijk te zijn van buitenlandse aanbieders zoals Visa en Mastercard.