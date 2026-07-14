DEN HAAG (ANP) - Bedrijven die bagage afhandelen bij Schiphol hebben gelijk gekregen in een rechtszaak tegen minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken. Een voorganger van de D66-bewindsman had in 2023 strenge eisen gesteld om het fysiek zware werk van medewerkers te verlichten. Zo moest het werk binnen twee jaar worden geautomatiseerd. De rechters gaan mee in de bezwaren van de bagageafhandelaars dat zij dit niet volledig zelf in de hand hebben en de omstandigheden in de tussentijd zijn veranderd.

De afhandelbedrijven moeten gebruikmaken van de voorzieningen van Schiphol. Daarom hebben ze niet helemaal zelf in de hand dat de bagageverwerking wordt geautomatiseerd, zo oordeelt de Rechtbank Noord-Holland. Bovendien wijzen de rechters op maatregelen die de bedrijven ondertussen hebben genomen om het werk te verlichten. Zo maken de bedrijven gebruik van tilhulpen en krijgen werknemers trainingen voor het gebruik daarvan. Ook wordt het werk gerouleerd, zodat medewerkers niet te lang achter elkaar zonder tilhulp werken.

Vijlbrief moet van de rechters binnen zes weken een nieuw besluit nemen. De strenge eisen aan de zes afhandelbedrijven van Schiphol kwamen na controles van de Arbeidsinspectie. Die stelde dat medewerkers die bagage met de hand moeten tillen fysiek te zwaar worden belast.