Reder biedt halfjaar extra loon voor reis via Straat van Hormuz

SEOUL (ANP) - Een Zuid-Koreaanse rederij probeert bemanningsleden over te halen om door de Straat van Hormuz te varen. Sinokor Group biedt zes maanden extra salaris aan zeevarenden die aan boord stappen van een retourreis via de gevaarlijke zeestraat, blijkt uit een document dat door zakelijk persbureau Bloomberg is ingezien.

Ook andere rederijen proberen met toeslagen om voldoende bemanningsleden te vinden die de zeestraat willen passeren, melden mensen die verantwoordelijk zijn voor het werven van bemanning aan Bloomberg. De hoogte van die bonussen verschilt. De toeslag van Sinokor bevindt zich aan de hoge kant. Er zijn ook gevallen bekend waarbij voor een contract van dertig dagen een toeslag van zestig dagen wordt geboden, meldt Bloomberg.

Voor rederijen is het varen door de Straat van Hormuz financieel interessant. De vaarweg is de enige manier om per schip uit de Perzische Golf te komen. De zeestraat is van belang voor het vervoer van olie en gas.

Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz vaart, is de afgelopen dagen verder teruggelopen. Zondag voeren zeven schepen door de zeestraat. Dat kan ermee te maken hebben dat meerdere vaartuigen getroffen zijn door Iraanse aanvallen. Dat onderstreept het gevaar van een passage van de zeestraat, waar voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zo'n 120 schepen per dag doorheen voeren.