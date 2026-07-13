BERLIJN (ANP/RTR) - Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om zijn concurrentiepositie te verbeteren. Dat laat topman Oliver Blume in een interne memo, ingezien door Reuters, aan het personeel weten. Het bedrijf maakt op dit moment 20 procent meer kosten dan vergelijkbare autofabrikanten.

Volkswagen schrapte eerder al 50.000 banen binnen de groep, waar ook onder meer Porsche en Audi onder vallen. Met de toevoeging dat er nog 50.000 worden geschrapt, is de memo de eerste bevestiging van eerdere berichtgeving van Duitse media die meldden dat er 100.000 banen zouden worden geschrapt bij Volkswagen.

Bij de grote ontslagronde zou het bedrijf ook fabrieken sluiten, maar dat lijkt van de baan. Topman Blume zei zondag tegen de Duitse krant Bild am Sonntag al dat er "slimmere oplossingen dan het sluiten van fabrieken" zijn. Volgens hem werpt het besparingsprogramma op de Duitse productielocaties inmiddels zijn vruchten af.