Rheinmetall scoort contract voor modernisatie van Duits fregat

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft een contract binnengehaald voor de modernisering van het F123-fregat Bayern van de Duitse marine. De opdracht heeft een waarde van enkele honderden miljoenen euro's.

De modernisering omvat onder meer het gevechtsmanagementsysteem, de radarsensoren en de voortstuwingssystemen. Ook de mogelijkheden om onderzeeërs op te sporen en te bestrijden worden verbeterd. Hiermee wordt de operationele inzetbaarheid van het schip verlengd tot minstens 2035, aldus het defensieconcern. Het 143 meter lange fregat werd in 1996 in gebruik genomen.

Het werk zal tot en met 2029 worden uitgevoerd bij Rheinmetalls Neue Jadewerft in Wilhelmshaven, in het noordwesten van Duitsland. Het schip ligt nu al in die werf. Het vaartuig wordt na de verwijdering van bepaalde onderdelen naar het droogdok verplaatst voor de verdere werkzaamheden.

18 miljard euro

De nieuwe klus geldt als een kleine troost voor Rheinmetall. Het bedrijf had eerder een scheepsbouwer aangekocht, omdat die vermoedelijk de leiding zou krijgen over een grote klus van de Duitse regering. Maar Berlijn beëindigde vorige maand het plan voor de bouw van zes F126-fregatten.

Het Duitse ministerie van Defensie had gezegd dat de kosten van het fregattenprogramma veel hoger zouden uitkomen dan in eerste instantie verwacht. Die werden niet langer meer geschat op 10 miljard euro, maar op meer dan 18 miljard euro. Het besluit om niet verder te gaan met de bouw volgde na grote vertragingen.