DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een contract voor de bouw van marineschepen. Het grootste defensiebedrijf van Duitsland zou zes fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro, maar de Duitse regering heeft de bestelling in juni ingetrokken.

Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro, eerder was dat 14 miljard euro. Het defensiebedrijf liet eerder al weten dat het annuleren van de bouw de omzet dit jaar met 300 miljoen euro zou kunnen drukken.

De opdracht voor de bouw van zes F126-fregatten was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval. Maar na grote vertraging en kostenoverschrijding besloot de Duitse regering het hoofdaannemerschap over te dragen aan Rheinmetall. Dat zou deze zomer gebeuren, maar in juni werd bekend dat de bouw helemaal is geschrapt en de Duitse regering acht fregatten bij concurrent TKMS heeft besteld.