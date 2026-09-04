NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. De handel op Wall Street werd bepaald door het belangrijke Amerikaanse banenrapport. De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in augustus veel sterker dan verwacht. Daardoor werd de verwachting voor een renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand verder versterkt.

De werkgelegenheid in 's werelds grootste economie groeide vorige maand met 162.000 banen, terwijl economen in doorsnee op een toename met 55.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Daarnaast werden de cijfers over juni en juli opwaarts bijgesteld. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1 procent.

De Dow-Jonesindex daalde 0,5 procent tot 53.414,25 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 7718,60 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 26.506,99 punten. Beleggers in New York hebben een lang weekend, want maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten voor Labor Day.

Renteverhoging

De Federal Reserve neemt op 16 september een rentebesluit. De afgelopen tijd werd de verwachting voor een renteverhoging ook al sterker door de gestegen olieprijzen die de inflatie kunnen aanwakkeren. Bij een sterke arbeidsmarkt heeft de Fed meer ruimte om de leenkosten te verhogen. President Donald Trump riep vrijdag juist op tot een verlaging. Hij dreigt anders de handel met landen die een handelsoverschot met de VS hebben te stoppen.

Bij de bedrijven was Lululemon Athletica een negatieve uitschieter met een koersdaling van ruim 17 procent. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, bekend van yogaleggings, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen. Ook verlaagde het bedrijf de verwachtingen voor het hele jaar.

Tesla zakte 6 procent, na de teleurstellende lancering van de langverwachte zelfrijdende robotaxi, genaamd 'Cybercab', in Austin. Het bedrijf begon vorig jaar in de Texaanse hoofdstad al op kleine schaal met robotaxi's, maar daarbij was het nog verplicht dat een medewerker meereed die de besturing van de auto zo nodig kon overnemen. Het bedrijf gaf geen details over het aantal beschikbare Cybercabs.