DEN HAAG (ANP) - Bedrijven in de detailhandel boekten ruim 3 procent meer omzet in het derde kwartaal van 2026 dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dezelfde periode nam het aantal verkochte spullen met 2,2 procent toe.

Vooral winkels die geen voedsel verkopen, gingen er in een jaar tijd op vooruit. Zij draaiden 4,6 procent meer omzet. Ook zetten deze winkels 2,9 procent meer volume om. De stijging voor de non-foodwinkels komt vooral door de omzetstijgingen voor drogisterijen en winkels die recreatieartikelen verkopen. Winkels die voedingsmiddelen verkopen, gingen er met 0,5 procent omzetstijging een stuk minder hard op vooruit. Ook zetten ze slechts 0,7 procent meer volume om. In deze branche kwam de stijging vooral doordat speciaalzaken zoals groenteboeren en bakkerijen meer omzet hadden.

Online zagen ondernemers in de detailhandel hun omzet met 4,9 procent stijgen. Ondernemers die uitsluitend online verkopen, zagen hun omzet iets meer stijgen dan ondernemers die zowel een fysieke als online winkel beheren.

Het statistiekbureau registreerde in het derde kwartaal van dit jaar 62 faillissementen van bedrijven in de detailhandel. Dat is een lichte stijging ten opzichte van een kwartaal eerder, maar iets minder dan het derde kwartaal van vorig jaar. Het ondernemersvertrouwen daalde het afgelopen kwartaal iets. Ondanks deze daling zijn ondernemers iets positiever over het komende kwartaal.