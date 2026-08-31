Ruimtegebrek op bedrijventerreinen vraagt om slimme verdiepingsvloeren

Van de Randstad tot Brabant en Twente merken ondernemers hetzelfde: de vraag trekt aan, maar de beschikbare bedrijfsruimte op bedrijventerreinen is beperkt. Een extra magazijnunit vinden lukt niet altijd en nieuwbouwtrajecten kosten tijd. Daardoor kijken steeds meer mkb-bedrijven naar oplossingen binnen de bestaande hal.

Een optie die in de praktijk vaak snel uitvoerbaar is, is een mezzanine, ook wel entresolvloer. Dat is een extra verdiepingsvloer die in een loods of bedrijfshal wordt geplaatst, zodat de hoogte van het pand beter wordt benut. Vooral in logistiek, lichte productie en e-commerce kan dat extra meters opleveren zonder verhuizing.

Waar de druk het meest voelbaar is

In regio's met veel distributie en maakindustrie is ruimte schaars. Denk aan de logistieke as in Noord-Brabant langs de A2 en A58, de omgeving van Rotterdam en Moerdijk, maar ook aan groeigebieden in Overijssel en Gelderland waar bedrijven dicht bij snelwegen willen blijven. In zulke gebieden is uitbreiden op eigen terrein niet vanzelfsprekend.

Daarom kiezen bedrijven er soms voor om functies te stapelen. Een extra vloer kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor voorraad in bakken, een inpaklijn, een onderdelenmagazijn of een rustige kantoorhoek boven de werkvloer.

Wat een mezzanine oplevert

Een mezzanine zet ongebruikte hoogte om in extra vloeroppervlak. Dat kan helpen om processen te scheiden en looplijnen korter te maken. Bedrijven noemen daarbij vooral deze voordelen:

- Snelle ruimtewinst binnen de bestaande schil

- Beperkte stilstand doordat veel onderdelen prefab worden aangeleverd

- Flexibel uitbreiden omdat een mezzanine vaak modulair is

- Kosten beheersen omdat extra m² in het huidige pand meestal goedkoper is dan verhuizen

Wie zich oriënteert op een entresolvloer voor een magazijn of werkplaats, bekijk Nolte Mezzanine eens. Hier kun je voorbeelden en aandachtspunten vinden.

Veiligheid en regels in begrijpelijke taal

Omdat een mezzanine een dragende staalconstructie is, moet vooraf duidelijk zijn hoeveel gewicht de vloer moet kunnen dragen. Dat heet het draagvermogen en hangt af van het gebruik, bijvoorbeeld archiefopslag, werkplekken of lichte goederenopslag.

Daarnaast gaat het om praktische veiligheid: trappen met antislip, leuningen, kantplanken en waar nodig aanrijdbeveiliging bij heftruckroutes. Afhankelijk van het pand en de functie kunnen ook brandveiligheidseisen of een vergunning meespelen. Een constructieberekening en een heldere oplevering met controlepunten verkleinen de kans op verrassingen.

Van inmeten tot montage met minimale hinder

In veel gevallen start het traject met een inmeting en een gesprek over de dagelijkse workflow. Waar rijden intern transportmiddelen, welke doorgangen moeten vrij blijven en waar zitten bestaande installaties? Op basis daarvan wordt een ontwerp gemaakt en een planning opgesteld.

Maatwerk is vaak nodig, omdat kolomposities, vrije overspanningen en de gewenste vloerafwerking per hal verschillen. Wie wil zien hoe zo'n entresolvloer wordt uitgewerkt: Nolte Mezzanine maakt dit op maat

De montage kan doorgaans gefaseerd plaatsvinden, bijvoorbeeld per zone in de hal of buiten piekuren. Dat is voor mkb-bedrijven in drukke regio's belangrijk, omdat leveringen en productie vaak moeten doorlopen.

Praktijkbeeld dat veel ondernemers herkennen

Een veelvoorkomend scenario op regionale bedrijventerreinen is een groeiende webshop of toeleverancier die extra picklocaties nodig heeft, maar geen extra unit kan huren. Door een mezzanine te plaatsen boven een deel van de opslag, ontstaat ruimte voor voorraad boven en verwerking beneden. Zo blijft de locatie behouden en kan de operatie toch meegroeien.