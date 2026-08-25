Ryanair haalt hard uit naar kabinet om 'gefaald' luchtvaartbeleid

DUBLIN (ANP) - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair haalt fel uit naar het kabinet-Jetten vanwege het "volledige falen" om iets te doen aan de "schadelijke" Nederlandse vliegtaks. De maatschappij zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang deze "nep-groene belasting" niet wordt afgeschaft.

"De begroting voor 2027 biedt de regering-Jetten een duidelijke kans om eindelijk de Nederlandse vliegtaks af te schaffen en jaren van achteruitgang op het gebied van bereikbaarheid, toerisme en werkgelegenheid terug te draaien", meldde Ryanair dinsdag.

Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben passagiers en luchthavens in Nederland te maken met de hoogste vliegbelasting van Europa. Tegelijkertijd verlagen concurrerende landen hun vliegtaksen om daarmee vliegverkeer, toeristen en banen aan te trekken.

Volgens Ryanair verliezen Nederlandse luchthavens steeds meer passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de Nederlandse grens.