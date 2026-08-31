Schuldeiser zet drie vakantieparken van Peter Gillis te koop

ASTEN (ANP) - Drie vakantieparken van de Oostappen Groep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser van de vastgoedondernemer in de verkoop gezet. Volgens Gillis' advocaat onderzoekt de realityster nu mogelijkheden om de gedwongen verkoop van de parken te voorkomen, laat hij weten na berichtgeving van onder meer Omroep Brabant.

Marc van Rooi, de zakenman achter vleesbedrijf Van Rooi Meat, verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis. In ruil daarvoor kreeg hij hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou echter niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Van Rooi heeft de parken in een openbare veiling aangeboden op vastgoedveiling.nl. De parken zijn momenteel gesloten. Van Rooi en Gillis zijn niet bereikbaar voor commentaar. De advocaat van Gillis zegt verder geen vragen te kunnen beantwoorden. Gillis wilde al zijn vakantieparken in Nederland en België eerder zelf al verkopen. Met de opbrengst wilde hij nieuwe parken openen in Kroatië.