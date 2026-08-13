LONDEN (ANP) - Webwinkel Shein heeft in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak over vermeende schending van auteursrechten door Temu verloren. Het internetbedrijf beschuldigde zijn concurrent van grootschalige na-aperij, waarbij Temu foto's van Sheins huismerkkleding zou hebben gebruikt.

Het High Court in Londen oordeelde dat Temu zelf nooit toestemming voor auteursrechtenschendingen had gegeven aan verkopers die het platform gebruiken. Ook had Temu volgens de rechter geen aanwijzingen dat sprake was van verboden kopieergedrag.

De allebei in China opgerichte webshops zijn in meerdere landen verwikkeld in rechtszaken. In de Britse zaak betoogde Shein aanvankelijk dat Temu foto's had gekopieerd, maar hield die beschuldiging uiteindelijk buiten de rechtszaak, omdat de servers van Temu buiten het Verenigd Koninkrijk staan. Daardoor draaide de zaak uiteindelijk om vermeende auteursrechtschendingen bij een handvol artikelen.