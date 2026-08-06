MÜNCHEN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Duitse industrieconcern Siemens heeft de winstverwachting voor dit jaar voor de tweede keer verhoogd, na sterke kwartaalcijfers. Het concern blijft profiteren van de forse investeringen van bedrijven in onder meer datacenters, die de rekenkracht leveren voor kunstmatige intelligentie (AI).

Siemens maakt onder meer elektrische apparatuur en schakel- en koelproducten voor datacenters. Ook behaalde het bedrijf hogere opbrengsten uit de verkoop van software voor procesautomatisering aan de industrie. "We hebben opnieuw een zeer succesvol kwartaal achter de rug", zei topman Roland Busch.

De nettowinst van Siemens over de drie maanden tot eind juni steeg met 15 procent tot 2,6 miljard euro. De totale omzet nam 8 procent toe tot 20,8 miljard euro, waarbij alle divisies een groei lieten zien.

De orderontvangst, een indicator voor toekomstige verkopen, steeg met een recordbedrag van 27,9 miljard euro, een toename van 14 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.