Signalen misbruik PHP komen niet uit Nederland, zegt NCSC

DEN HAAG (ANP) - De signalen van mogelijk misbruik van de kwetsbaarheden in programmeertaal PHP komen niet uit Nederland. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ontving die signalen uit zijn internationale netwerk en onderzoekt die nu. Volgens een woordvoerder zijn er in Nederland zelf nog geen incidenten gemeld.

Donderdag meldde het centrum al dat de signalen werden onderzocht. Het is nog niet bekend wanneer uitkomsten hiervan kunnen worden gedeeld.

In PHP, waarop veel websites in de wereld draaien, zijn twee kwetsbaarheden ontdekt. Hackers zouden die kunnen misbruiken door cyberaanvallen specifiek op die lekken te richten.

Chaotische taferelen

Woensdag ontstonden chaotische taferelen, toen tal van websites preventief uit de lucht werden gehaald. Nadat de organisatie achter PHP met patches was gekomen, kwamen veel sites weer geleidelijk terug online.

Het NCSC raadt organisaties aan niet te wachten op signalen van misbruik, maar de beveiligingsupdates zo snel mogelijk te installeren. Sites die dat laatste niet hebben gedaan, blijven namelijk kwetsbaar.