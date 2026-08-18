Situatie Midden-Oosten blijft stemming op Wall Street drukken

NEW YORK (ANP) - De beurzen op Wall Street noteerden dinsdag opnieuw verliezen. Beleggers wachten de ontwikkelingen in het Midden-Oosten af, waar het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verder uit zicht raakt.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 53.343,40 punten. De breder samengestelde S&P 500-index sloot met een verlies van 0,7 procent op 7691,76 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,3 procent tot 26.289,71 punten. Maandag sloten de beurzen in New York al met verliezen tot 0,5 procent.

De vrees dat de hogere olie- en gasprijzen door het aanhoudende conflict de inflatie verder zullen opdrijven, zorgde voor een stijging van de rentes op de obligatiemarkten. Zo steeg de rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van dertig jaar tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook de zorgen over de Amerikaanse begroting en de grote staatsschuld joegen de rentes omhoog.

Techbedrijven

De hogere rentes op obligaties dreigen de leenkosten voor bedrijven te verhogen, wat slecht nieuws is voor de techbedrijven die fors investeren in AI. Chipbedrijven als Micron Technology, Marvell Technology, Advanced Micro Devices (AMD) en Intel zakten daardoor tot 7,8 procent. Bedrijven als SanDisk en Western Digital, die actief zijn in dataopslag, daalden 9 en 7,4 procent. Nvidia, het grootste chipbedrijf ter wereld, daalde 2,3 procent.

Aandelen van Meta, het moederbedrijf van Facebook, daalden 4,4 procent. De rechtszaak tussen het bedrijf en tientallen Amerikaanse staten ging dinsdag van start met de openingsverklaringen van de partijen. Volgens Meta's eigen berekeningen zou het, als het de rechtszaak verliest, boetes kunnen krijgen van maar liefst 1,4 biljoen (1000 miljard) dollar, een bedrag dat bijna gelijk is aan de marktwaarde van het bedrijf.

Klarna

Klarna verloor 22,8 procent. De achterafbetaaldienst maakte de resultaten bekend en kwam met een omzetwaarschuwing. Het Zweedse bedrijf rekent nu op een jaaromzet van 4,1 miljard tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog van 4,3 miljard werd uitgegaan.

Home Depot daalde 0,1 procent in New York. De keten van bouwmarkten boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De financieel directeur vertelde wel dat de "bevroren huizenmarkt" ertoe heeft geleid dat Home Depot de jaarverwachtingen heeft bevestigd in plaats van verhoogd.