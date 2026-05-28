Snowflake fors hoger op Wall Street na cijfers en Amazon-deal

NEW YORK (ANP) - Snowflake ging donderdag hard omhoog op de beurzen in New York. De clouddienstverlener en softwareontwikkelaar verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte kwartaalresultaten. Ook tekende het bedrijf een meerjarige overeenkomst van 6 miljard dollar met Amazon voor het gebruik van de clouddiensten en chips van Amazon Web Services, de clouddivisie van het tech- en webwinkelconcern. Het aandeel Snowflake werd bijna 34 procent meer waard.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 50.455 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7509 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in op 26.614 punten. Woensdag lieten de beurzen in New York al weinig beweging zien na tegenstrijdige berichten over de vooruitzichten voor een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.

De olieprijzen lieten stijgingen zien tot bijna 3 procent, na een flinke daling een dag eerder. De nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran temperden de hoop op een spoedige hervatting van het olietransport door de Straat van Hormuz. Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe inflatiegegevens.

Dronebedrijven

Aandelen van dronebedrijven, zoals Unusual Machines (plus 39,7 procent), gingen flink omhoog. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat de regering-Trump financieringsdeals onderzoekt met een groep dronebedrijven.

HP zakte dik 1 procent. De pc-fabrikant presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de hogere prijzen voor geheugenchips drukken de winstverwachting voor het huidige kwartaal.

Best Buy

Elektronicaketen Best Buy en warenhuisketen Kohl's stegen bijna 12 en ruim 20 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Caesars Entertainment won een kleine 2 procent. De uitbater van hotels en casino's heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de overname door Fertitta Entertainment voor 5,7 miljard dollar. In februari werd al bekend dat Caesars overnamebiedingen in overweging zou nemen.