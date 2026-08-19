SpaceX bij beursgang ongekend populair bij Nederlandse beleggers

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse beleggers hebben bij het beursdebuut van SpaceX meteen flink aandelen ingekocht. Volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) kochten huishoudens zich voor een recordbedrag in. Veel aandelen van het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk werden echter al snel weer verkocht, mogelijk om de koerswinsten van de eerste dagen te verzilveren. Later ging de koers hard omlaag.

SpaceX ging op 12 juni naar de beurs in New York. Daarmee haalde het bedrijf 86 miljard dollar op, wat het de grootste beursgang ooit maakte. Grootaandeelhouder Musk werd daarnaast de eerste biljonair (1000 miljard dollar) ter wereld.

Volgens cijfers van DNB kochten Nederlandse huishoudens in de eerste beursmaand voor 169 miljoen euro aan aandelen SpaceX. Dit is het hoogste aankoopbedrag in een eerste beursmaand sinds de centrale bank in 2018 begon dit bij te houden.

Bij handelsplatform DEGIRO was SpaceX in de eerste dagen na de beursgang ook het meest verhandelde aandeel onder Nederlandse beleggers, bleek eerder al. In de eerste vijf dagen ging het om bijna 60.000 transacties.

Het enthousiasme op de beurs was echter van korte duur, onder meer door twijfel of het flink investerende SpaceX wel aan alle torenhoge verwachtingen kan voldoen. In diezelfde introductiemaand werd door Nederlandse huishoudens ook weer voor 100 miljoen euro aan SpaceX-aandelen verkocht. De beurskoers van SpaceX ging al snel flink naar beneden en Musk raakte bijna de helft van zijn vermogen kwijt.

Eind juni bedroeg de totale waarde van SpaceX-aandelen van Nederlandse huishoudens nog 71 miljoen euro. Dat is net iets minder dan van defensieconcern CSG, dat in januari zijn debuut maakte op de beurs in Amsterdam. Van dat bedrijf bezaten Nederlandse huishoudens aan het eind van de eerste beursmaand 72 miljoen euro aan aandelen.

"Ik verwacht dat dit aandeel volatiel blijft en zal slingeren tussen de angst voor een verhaal dat veel belooft maar qua kasstroom nog jaren op zich laat wachten, en hebzucht wanneer beleggers enthousiast worden over de visie en de duizelingwekkende belofte van Musk", verklaarde Rhys Williams, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Wayve onlangs. "Optimisten kunnen blijven dromen, terwijl pessimisten zich blindstaren op die enorme berg investeringen."

Musk heeft onder meer plannen voor missies naar Mars. Ook wil hij AI-datacenters in de ruimte ontwikkelen. Bij SpaceX horen ook satellietinternetdienst Starlink, socialmediaplatform X en de AI-chatbot Grok.