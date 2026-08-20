GÖTEBORG (ANP) - Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie Svensk Camping steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders op campings vorig jaar met ruim 7 procent tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in het land.

In totaal waren er vorig jaar 17,3 miljoen overnachtingen van zowel Zweden als buitenlanders op Zweedse campings, een nieuw record. Dat zijn er ruim een half miljoen meer dan in 2024. Zweden is ook heel populair bij kampeerders uit met name Noorwegen, Duitsland, Denemarken en Zwitserland.

Brancheorganisatie Svensk Camping zegt dat die groei dit jaar verder lijkt te gaan. Uit een onderzoek in juni bleek dat veel campings boekingen hadden die hoger lagen dan vorig jaar. Voor heel 2026 zou er dan een groei van de kampeerovernachtingen met 3 tot 5 procent kunnen zijn. Bij Svensk Camping zijn meer dan driehonderd campings aangesloten.