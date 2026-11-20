AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met een flinke min gesloten, mede onder druk van forse koersverliezen voor de chipbedrijven op het Damrak. De zorgen of de enorme investeringen in AI kunnen worden terugverdiend keerden weer terug onder beleggers, ondanks de recordbeursgang van AI-bedrijf Anthropic op donderdag. Op Wall Street ging Anthropic, de maker van chatbot Claude, vrijdag echter stevig onderuit.

De chipfondsen Besi, ASMI en ASML werden tot 9,3 procent lager gezet, na de koerswinsten een dag eerder. Staalconcern ArcelorMittal, techinvesteerder Prosus en industrieel toeleverancier Aalberts stonden ook bij de grootste dalers met minnen tot bijna 6 procent. ING en ABN AMRO leverden tot 3,6 procent aan waarde in. Unilever voerde de AEX aan met een plus van 2 procent. KPN klom 1 procent.

De AEX eindigde de handelsweek met een verlies van 2,4 procent op 1066,15 punten. De MidKap verloor eveneens 2,4 procent, met een slotstand van 1064,11 punten.

De DAX in Frankfurt zakte 2,6 procent, mede door een daling van bijna 8 procent voor het Duitse chipbedrijf Infineon. De CAC 40 in Parijs daalde 1,9 procent en de FTSE 100 in Londen ging met een verlies van 1 procent het weekend in.

Het in Amsterdam genoteerde Tsjechische defensiebedrijf CSG was de grootste verliezer in de MidKap met een koersval van bijna 9 procent. Metalenspecialist AMG, defensiebedrijf Theon en roestvrijstaalproducent Aperam volgden met minnen tot 6,7 procent. Flitshandelaar Flow Traders, die doorgaans profiteert van onrust op de beurzen, steeg 0,9 procent. Apothekentoeleverancier Fagron won 1 procent bij de middelgrote fondsen in Amsterdam.

In Parijs kelderde Ubisoft Entertainment 23 procent. De Franse gamesontwikkelaar verwacht dat zijn verkopen in de laatste drie maanden van het jaar ruim een kwart lager uitkomen dan een jaar geleden. De maker van Assassin's Creed kampt met flinke concurrentie van onder meer Grand Theft Auto VI, dat deze week is uitgekomen.

De olieprijzen zakten tot 0,7 procent, maar de Europese gasprijs steeg. De bitcoin daalde tot onder de 60.000 dollar, het laagste niveau sinds juli. Ook de goudprijs ging omlaag.