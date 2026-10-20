Storing onlinebank Revolut door problemen bij Google

LONDEN (ANP/AFP/DPA) - Een storing bij Google Cloud-diensten in het Verenigd Koninkrijk leidt tot grote technische problemen in Europa. Onder meer van de Britse onlinebank Revolut, die ook veel Nederlandse klanten heeft, zijn bepaalde diensten tijdelijk niet beschikbaar.

"Door een recente storing bij Google Cloud kampen we momenteel met een verstoring van onze dienstverlening, waardoor meerdere diensten niet werken", zegt een woordvoerder van Revolut.

"We kunnen bevestigen dat het geld en de gegevens van al onze klanten veilig zijn. We werken aan een oplossing sinds het probleem vanochtend is vastgesteld en bieden onze excuses aan aan iedereen die hiervan hinder ondervindt, en voor het ongemak."

Google erkent de technische problemen via zijn statuspagina's en werkt naar eigen zeggen hard aan het verhelpen van het issue. Hoe groot de impact precies is, wordt nog onderzocht.