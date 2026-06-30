Streamingdiensten boeken voor het eerst meer omzet dan tv

ZEIST (ANP) - Streamingdiensten met abonnementen hebben in Nederland voor het eerst meer geld opgebracht dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecompaper hebben streamingdiensten in het eerste kwartaal van 2026 vooral door een prijsverhoging van Netflix meer omzet geboekt. Ook blijft tv kampen met een dalend aantal abonnees.

De omzet van streamingdiensten waarbij mensen on demand bijvoorbeeld films of series kunnen kijken, nam vergeleken met begin 2025 toe met 10 procent naar ruim 301 miljoen euro, becijfert Telecompaper. De opbrengsten van basis-tv-pakketten daalden 3,5 procent tot 291 miljoen euro.

Netflix kondigde in november aan zijn prijzen in Nederland te verhogen tot enkele euro's per maand meer. Daarmee heeft de streamingdienst volgens Telecompaper zijn aandeel in de totale tv-videomarkt vergroot tot ruim 15 procent. Netflix is qua omzet nog altijd marktleider bij de streamingdiensten. Andere platformen zoals Videoland en HBO Max groeiden wel harder.