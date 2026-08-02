Strengere kwaliteitseisen voor rijbewijskeuringen: wat betekent dat voor automobilisten?

Sinds 1 juli gelden in Nederland strengere kwaliteitseisen voor medische rijbewijskeuringen. De veranderingen zijn bedoeld om de kwaliteit van keuringen te verbeteren en ervoor te zorgen dat automobilisten overal in het land op dezelfde zorgvuldige manier worden beoordeeld. Daarmee moet er meer duidelijkheid en uniformiteit komen voor zowel bestuurders als keuringsartsen.

Aanleiding voor de aanscherping waren signalen dat de manier waarop rijbewijskeuringen werden uitgevoerd sterk kon verschillen. In sommige gevallen verliep een keuring zeer uitgebreid, terwijl een vergelijkbare beoordeling elders aanzienlijk korter duurde. Met de nieuwe richtlijnen worden keuringsartsen geacht volgens dezelfde kwaliteitsnormen te werken en voldoende tijd te nemen voor iedere medische beoordeling.

Voor automobilisten verandert de aanvraagprocedure bij het CBR niet. Wie vanwege leeftijd of een medische aandoening een keuring nodig heeft, volgt nog steeds dezelfde stappen voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs. Wel mogen bestuurders verwachten dat de medische beoordeling consistenter wordt uitgevoerd en dat de verslaglegging richting het CBR aan hogere kwaliteitseisen voldoet.

De nieuwe regels zijn onder meer van belang voor mensen met een medische aandoening, beroepschauffeurs en bestuurders die een rijbewijskeuring vanaf 75 nodig hebben. Juist voor deze groepen is een zorgvuldig en volledig medisch onderzoek belangrijk, omdat het CBR op basis van de aangeleverde informatie beoordeelt of iemand veilig aan het verkeer kan blijven deelnemen.

Volgens deskundigen moeten de aangescherpte kwaliteitseisen niet alleen leiden tot meer duidelijkheid voor automobilisten, maar ook tot meer vertrouwen in het systeem van medische rijbewijskeuringen. Door uniforme werkwijzen en heldere verslaglegging kan het CBR medische dossiers beter beoordelen en worden onnodige verschillen tussen keuringen beperkt.

Wie binnenkort zijn rijbewijs moet verlengen en een medische keuring nodig heeft, doet er verstandig aan niet tot het laatste moment te wachten met het plannen van een afspraak. Zo blijft er voldoende tijd over voor de beoordeling door het CBR en kan onnodige vertraging bij de verlenging van het rijbewijs worden voorkomen.

Naast de aangescherpte kwaliteitseisen blijft een goede voorbereiding op de rijbewijskeuring belangrijk. Zorg ervoor dat u eventuele medische gegevens, een actueel medicatieoverzicht en relevante informatie van uw behandelend arts meeneemt wanneer daarom wordt gevraagd. Dit helpt de keuringsarts om een volledig beeld van uw gezondheid te krijgen en voorkomt onnodige vertraging in de beoordeling. Hoewel de nieuwe richtlijnen de keuring mogelijk iets uitgebreider maken, zijn ze vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat iedere bestuurder op een eerlijke, zorgvuldige en uniforme manier wordt beoordeeld. Uiteindelijk draagt dit bij aan een hogere verkeersveiligheid en een transparanter keuringsproces voor alle betrokkenen.