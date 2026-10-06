DEN HAAG (ANP) - Honderdduizenden huishoudens en bedrijven hebben een zwaardere aansluiting op het stroomnet dan ze op basis van hun verbruik waarschijnlijk nodig hebben. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Een zwaardere aansluiting is duurder dan een standaardaansluiting en daarom kunnen mensen volgens de toezichthouder mogelijk veel geld besparen.

In totaal gaat het om ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven die een aansluiting hebben die zwaarder is dan wat ze op basis van hun stroomverbruik nodig zouden hebben. Het verschil tussen de kosten voor een standaardaansluiting en een zwaardere aansluiting kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Op de jaarrekening van hun energieleverancier kunnen huishoudens en bedrijven zien wat voor aansluiting zij hebben, legt de ACM uit.

"Een zware aansluiting op het stroomnet is alleen nodig als je op hetzelfde moment verschillende zware apparaten gebruikt", aldus de toezichthouder. Het gaat dan bijvoorbeeld om een sauna, zwembad of verwarmde vijver. "Huishoudens en bedrijven kunnen de kosten voor het verzwaren van de aansluiting vaak voorkomen door hun aansluiting efficiënter te gebruiken en pieken in het gebruik te voorkomen. Bijvoorbeeld door apparaten die veel stroom gebruiken niet tegelijk aan te zetten, of de elektrische auto langzamer op te laden."

Het verkleinen van de aansluiting kost eenmalig ongeveer 300 euro. De ACM roept mensen wel op om daar goed over na te denken. Door het volle stroomnet belanden huishoudens of bedrijven namelijk vaak op een wachtlijst als zij later toch weer een zwaardere aansluiting willen. De ACM verwacht niet dat er veel ruimte op het stroomnet vrijkomt als huishoudens ervoor kiezen om hun aansluiting te verkleinen.