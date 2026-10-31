Studie: economie in Afrika gaat vooruit, vrijheid achteruit

CAIRO (ANP/DPA) - In veel delen van Afrika zijn de economische omstandigheden de afgelopen tien jaar verbeterd, terwijl de veiligheid en de politieke vrijheden juist zijn verslechterd. Dat staat in onderzoek van de Mo Ibrahim Foundation, dat zaterdag in Caïro is gepresenteerd. Die organisatie is in 2006 opgericht door de Soedanese ondernemer Mo Ibrahim. De stichting zet zich in voor het bevorderen van goed bestuur en leiderschap op het Afrikaanse continent.

Volgens het onderzoek hebben 44 van de 54 landen economische vooruitgang geboekt. Tegelijkertijd zijn 34 landen wat betreft veiligheid en rechtsstaat erop achteruitgegaan.

Bij de beoordeling is onder meer gekeken naar hoe goed mensen worden beschermd tegen geweld, of regeringen zich aan de wet houden en of rechters onafhankelijk oordelen. In veel landen hebben maatschappelijke organisaties minder vrijheid gekregen om hun werk te doen.

De Seychellen behaalden de hoogste score. Zuid-Soedan presteert volgens de stichting het slechtst.