Tech- en chipaandelen herstellen op positief Wall Street

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag positief begonnen. Vooral de tech- en chipbedrijven toonden herstel na de koersverliezen een dag eerder. Beleggers wachten in spanning op de resultaten van AI-chipbedrijf Nvidia, die woensdag naar buiten komen. De kwartaalcijfers van het meest waardevolle bedrijf ter wereld zijn een belangrijke test voor de torenhoge verwachtingen rond kunstmatige intelligentie (AI).

Beleggers lijken de zorgen over de enorme uitgaven van bedrijven aan AI even aan de kant te schuiven. De sterk gestegen tech- en chipaandelen laten al maanden grote koersschommelingen zien door twijfel of de koersen niet te hard zijn opgelopen door het optimisme over de opkomst van AI.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de beurs 0,2 procent hoger op 53.530 punten en de brede S&P 500-index steeg 0,4 procent tot 7685 punten. Techgraadmeter Nasdaq stond 0,7 procent hoger op 26.165 punten, na een verlies van 0,8 procent een dag eerder.

Sancties omtrent Iran

Wall Street sloot maandag gemengd, na de uitbreiding van Amerikaanse sancties tegen bedrijven die zakelijke banden met Iran onderhouden. De VS willen Iran economisch hard raken met sancties gericht op vijf belangrijke sectoren: technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zal de campagne "iedere dag intensiveren en niet ophouden tot Iran alleen staat".

Volgens economen van zakenbank Jefferies presenteerde Bessent de sancties "als een middel om Iran weer aan de onderhandelingstafel te krijgen", in plaats van een "escalatie" van het conflict. Ze verwachten dat Iran uiteindelijk voor de tussentijdse verkiezingen in november een akkoord wil bereiken, wanneer president Donald Trump bereid zou zijn de meeste concessies te doen.

Olieprijzen

Olie werd rond de 3 procent goedkoper. Volgens oliehandelaren vormen de sancties een minder groot risico voor de olievoorziening dan een militaire escalatie.

Nvidia won 1,7 procent, na een koersverlies van bijna 3 procent een dag eerder. Beleggers hopen dat de resultaten van het bedrijf zullen aantonen dat de vraag naar zijn AI-chips sterk is gebleven.

Dick's Sporting Goods kelderde 22 procent. De verkoper van sportartikelen, die vorig jaar concurrent Foot Locker overnam, boekte minder omzet dan verwacht. Ook werd het bedrijf somberder over de verkopen in het hele jaar. Sportmerk Nike, een grote leverancier van het bedrijf, daalde 3,4 procent.