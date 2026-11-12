AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten, waarbij vooral techbedrijven bij de verliezers stonden. Beleggers verwerken de crisis bij AI-chipmaker Nvidia, waar medeoprichter Jensen Huang vertrekt als topman nadat twee affaires aan het licht gekomen waren. Een van die affaires zou met een Chinese spion zijn.

De AEX zakte 0,4 procent tot 1140 punten. De MidKap won juist een kleine 0,2 procent tot 1123,97 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot zo'n 0,4 procent.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak stonden chipfondsen ASML, Besi en ASMI bij de verliezers, met minnen tussen de 0,5 en 1,9 procent.

Het vertrek van Huang bij Nvidia zorgt voor onzekerheid rondom de Amerikaanse chipmaker, die ook een belangrijke spil is in financieringsdeals voor de uitbouw van AI-datacenters. Daarnaast kijken politici in de Verenigde Staten door de kwestie extra kritisch naar de export van geavanceerde chiptechnologie naar China. Dat kan nadelig uitpakken voor een bedrijf als ASML.