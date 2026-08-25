Tegen de trend in: Breman Verlichting behoort tot de laatste grote verlichtingsspeciaalzaken van Nederland

Terwijl het aantal fysieke speciaalzaken in Nederland al jaren terugloopt, kiest Breman Verlichting in Genemuiden er bewust voor om juist te blijven investeren in de winkel. Met een showroom van 1.250 m² en ruim 3.000 lampen die klanten live kunnen zien, vergelijken en ervaren, is het familiebedrijf uitgegroeid tot een van de weinige verlichtingswinkels in het land waar een compleet assortiment nog écht onder één dak te vinden is. Een bewuste keuze, in een markt die steeds anoniemer en digitaler wordt.

De winkelstraten van Nederland zien er anders uit dan tien of vijftien jaar geleden. Waar consumenten vroeger in vrijwel elke stad terechtkonden bij een lokale lampenwinkel, is die keuze inmiddels flink geslonken. Speciaalzaken verdwenen de afgelopen jaren in hoog tempo: sommige sloten hun deuren, andere gingen volledig online verder of krompen hun assortiment tot een fractie van wat het ooit was. Voor wie een lamp wil kopen, betekent dat vaak: kiezen uit een fotootje op een scherm, zonder de mogelijkheid om het product eerst met eigen ogen te beoordelen.

Breman Verlichting gaat bewust een andere kant op. Het familiebedrijf uit Genemuiden, gerund door eigenaren Bennie en Anja samen met hun zoon Chris, groeide de afgelopen jaren juist door en verhuisde naar een ruime showroom van 1.250 m² aan de Schering. Daarmee is Breman uitgegroeid tot de grootste verlichtingsspeciaalzaak van Noord-Nederland, en tot een van de weinige plekken in het land waar het volledige verhaal van verlichting nog fysiek te beleven is.

“Een lamp koop je niet zomaar van een fotootje,” zegt Bennie, eigenaar en als ondernemer nauw betrokken bij vrijwel alle facetten van het bedrijf. “Lichtkleur, sfeer, de afmeting, de manier waarop een armatuur straalt in een ruimte: dat kun je online eindeloos beschrijven, maar echt begrijpen doe je het pas als je ervoor staat. Juist daarom blijven wij investeren in onze winkel. We zwemmen bewust tegen de stroom in, omdat we ervan overtuigd zijn dat die winkel nu meer waarde heeft dan ooit.”

Een markt die krimpt, een winkel die groeit

Een minder zichtbare, maar minstens zo belangrijke oorzaak van het verdwijnen van speciaalzaken is het gebrek aan opvolging. Veel speciaalzaken zijn familiebedrijven die door één generatie zijn opgebouwd. Wanneer de eigenaar met pensioen gaat en er geen opvolger klaarstaat, sluit de winkel definitief, hoe gezond en gewaardeerd die ook was. Zo verdwijnt niet alleen een verkooppunt, maar ook tientallen jaren aan vakkennis en ervaring die niet worden doorgegeven. Het is een stille aderlating die in de hele detailhandel voelbaar is, en die de keuze voor de consument verder verkleint.

“We hebben goed nagedacht over de vraag: waar zit onze meerwaarde?” vertelt Anja, die samen met Bennie eigenaar is en dagelijks de klanten in de winkel helpt. “En het antwoord was steeds hetzelfde. Onze meerwaarde zit niet in de laagste prijs of het snelste pakketje. Onze meerwaarde zit in de winkel, in de mensen die er werken en in het advies dat we geven. Dus daar hebben we in geïnvesteerd, terwijl anderen het lieten vallen.”

Bij Breman Verlichting is ook die andere valkuil, het gebrek aan opvolging, geen probleem. Waar veel zaken op dit punt vastlopen, is de opvolging bij het familiebedrijf juist verzekerd: Chris, de zoon van Bennie en Anja, staat klaar om de zaak voort te zetten. Daarmee blijft de opgebouwde kennis behouden en kan het bedrijf ook op de lange termijn blijven doen waar het goed in is.

“Dat is misschien wel het meest onderschatte probleem in onze branche,” zegt Bennie. “Een winkel kan floreren, met trouwe klanten en een schat aan kennis, en tóch verdwijnen omdat er niemand is om het stokje over te nemen. Een speciaalzaak is meer dan een winkel; het is opgebouwde kennis, een team en een band met de klant. Dat wil je niet zomaar verloren laten gaan.”

Zien, ervaren en advies op maat

Wie de showroom in Genemuiden binnenstapt, ziet meteen het verschil met een webshop. Het volledige assortiment staat brandend opgesteld: moderne designlampen, klassieke kroonluchters, sfeervolle hanglampen, praktische plafondlampen, wandlampen, vloerlampen, tafellampen en een uitgebreide collectie buitenverlichting . Alle stijlen en prijsklassen staan naast elkaar, zodat bezoekers rustig kunnen vergelijken en ervaren welk licht bij hun interieur past.

Wat het bedrijf bovendien opvalt, is dat de behoefte om verlichting in het echt te zien eerder toeneemt dan afneemt.

“We merken dat heel veel mensen het gewoon met eigen ogen willen zien voordat ze kiezen,” zegt Anja, die dagelijks klanten door de showroom begeleidt. “En eerlijk is eerlijk: als je het als consument echt goed voor elkaar wilt hebben, is dat ook de enige manier. Op een scherm kun je de maat, de uitstraling en vooral het licht zelf niet goed inschatten. Pas in de winkel valt alles op zijn plek. Juist daarom komen mensen naar ons toe, en gaan ze met een gerust hart naar huis.”

Maar het gaat om meer dan alleen kijken. Het hart van Breman Verlichting zit in het persoonlijke advies. Daniëlle verzorgt het lichtadvies en helpt bezoekers gratis en vrijblijvend bij het samenstellen van een lichtplan, volledig afgestemd op ruimte, stijl, woonsituatie en budget.

“Mensen onderschatten vaak hoeveel verschil goed licht maakt,” zegt Daniëlle. “Twee lampen die op een foto identiek lijken, kunnen in werkelijkheid een compleet andere sfeer geven. De ene straalt warm en zacht, de andere klinisch en fel. Ik zie mensen in de showroom regelmatig van gedachten veranderen zodra ze het licht echt zien branden. Dat gesprek, dat samen kijken en uitproberen, dat kun je online niet nabootsen.”

Het advies gaat verder dan alleen de keuze van een armatuur. Daniëlle kijkt naar lichtkleur, lichtopbrengst, dimmogelijkheden en de indeling van lichtpunten per ruimte. Voor wie een heel huis of een verbouwing onder handen neemt, stelt zij een compleet lichtplan op.

“We denken mee vanaf het begin,” aldus Daniëlle. “Van de eerste schets tot de laatste spot. En als iemand liever eerst rustig thuis nadenkt, krijgt diegene een persoonlijk lichtplan mee. Geen druk, gewoon goed advies.”

Van particulier tot groot project

Breman Verlichting bedient niet alleen particulieren. Ook bij nieuwbouw, renovatie en projecten voor bedrijven, horeca en kantoren speelt de speciaalzaak een rol. Daarbij verzorgt het bedrijf de planning en, waar gewenst, de montage, van één hanglamp tot de volledige verlichting van een woning of pand.

“Projecten vragen om een andere aanpak dan één lamp voor de eettafel,” legt Daniëlle uit, die naast het lichtadvies ook de planning en de montage begeleidt. “Bij een groot project komt veel kijken: het aantal lichtpunten, de techniek achter dimmen, de juiste drivers en trafo's, de levertijden. Wij ontzorgen de klant van begin tot eind. Onze kracht is dat we een enorm assortiment combineren met de kennis om het ook echt goed toe te passen. Dat je bij ons niet alleen een mooie lamp koopt, maar de zekerheid dat het geheel klopt.”

Ook op het gebied van service onderscheidt het bedrijf zich. Lichtbronnen, dimmers en toebehoren zijn veelal uit voorraad leverbaar, en waar mogelijk repareert Breman in plaats van te vervangen. In de winkel, in de werkplaats of op locatie: overal springt Chris bij waar nodig.

“Ik doe eigenlijk van alles wat, net als mijn vader,” zegt Chris, zoon van Bennie en Anja. “De ene dag help ik een klant in de winkel, de andere dag sta ik ergens een lamp op te hangen of los ik een probleem in de werkplaats op. Service stopt bij ons niet bij de kassa. Een klant kan bij ons terecht met een lamp die het na jaren niet meer doet, met een driver die vervangen moet worden, of met de vraag of we het armatuur komen ophangen. Juist die nazorg maakt het verschil.”

Winkel én webshop: het beste van twee werelden

Hoewel Breman Verlichting overtuigd inzet op de fysieke winkel, betekent dat niet dat het bedrijf de digitale wereld links laat liggen. Integendeel: het volledige assortiment is ook online beschikbaar, compleet met uitgebreide productinformatie, klantbeoordelingen en een handige zoekfunctie. Bestellingen worden door heel Nederland bezorgd.

Op die manier combineert het bedrijf het gemak van online winkelen met iets wat online nauwelijks meer te vinden is: een grote winkel waar je verlichting eerst met eigen ogen kunt beoordelen. Veel klanten oriënteren zich thuis in de webshop en komen vervolgens naar de showroom om hun keuze te bevestigen, of andersom.

“We zien de winkel en de webshop niet als concurrenten van elkaar, maar als twee onderdelen van hetzelfde verhaal,” zegt Bennie. “De webshop is er voor het gemak, de winkel is er voor de beleving en het advies. Wie beide combineert, maakt de beste keuze. En het mooie is: bij ons kan dat allebei, onder dezelfde naam en met dezelfde mensen die je verder helpen.”

Een bewuste keuze voor de toekomst

Waar veel ondernemers de fysieke winkel zien als een kostenpost uit het verleden, ziet Breman Verlichting er juist de toekomst in. Niet omdat online onbelangrijk zou zijn, maar omdat de echte winkel steeds zeldzamer en daardoor steeds waardevoller wordt.

“Ik ben opgegroeid in de winkel,” vertelt Chris. “De kennis en de manier van werken van mijn ouders neem ik mee, maar we blijven ook vernieuwen. Dat is precies de kracht van een familiebedrijf: continuïteit én vooruitgang. Onze klanten weten dat ze ook over tien jaar nog bij dezelfde vertrouwde zaak terechtkunnen.”

“Nu er steeds minder plekken zijn waar je terecht kunt, willen wij juist díe plek zijn,” besluit Anja. “Voor iedereen die zijn verlichting niet aan het toeval wil overlaten. Voor wie het fijn vindt om een deskundige het hemd van het lijf te vragen. En voor wie gewoon wil zien wat hij koopt voordat hij het meeneemt. Zolang die behoefte bestaat, en die bestaat, blijven wij onze deuren openhouden. Groter en beter dan ooit.”

Met een showroom van 1.250 m², ruim 3.000 lampen en een hecht familieteam dat klaarstaat voor advies, bewijst Breman Verlichting dat de speciaalzaak nog lang niet heeft afgedaan. In een tijd waarin de keuze steeds kleiner wordt, blijft Genemuiden een van de weinige plekken waar verlichting nog een beleving is.

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