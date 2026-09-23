Tekorten remmen groei Nederlandse hightechsector, zegt IMF

WASHINGTON (ANP) - Nederland beschikt met chipmachinemaker ASML en andere bedrijven over "een hightech-ecosysteem van wereldklasse". Maar de groei wordt geremd door een reeks knelpunten, stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuwe publicatie. Zo is volgens het fonds sprake van tekorten aan geschikt personeel en vakkennis.

De organisatie uit Washington wijst op obstakels die in Nederland spelen. Het overvolle elektriciteitsnet hindert de expansie van bedrijven en jaagt hen op extra kosten. Ook stipt het IMF aan dat snelgroeiende bedrijven in Nederland soms moeite hebben met het vinden van financiering.

Volgens economen van het IMF is het zaak dat Nederland vaart maakt bij de aanpak van grote dossiers als netcongestie en stikstofproblemen die op de vergunningverlening drukken. De plannen om knelpunten aan te pakken zijn er, ziet het fonds. Maar de uitvoering ervan moet wel gebeuren. Een initiatief als Project Beethoven, waarbij miljarden euro's worden gestoken in een sterker ondernemingsklimaat voor de chipsector rond Eindhoven, biedt volgens het IMF "waardevolle lessen over hoe het beleid beter kan worden uitgevoerd".

'Dubbele blootstelling'

Een ander probleem is dat de markt voor hightechbedrijven hier maar beperkt is. "Hoewel Nederland uitblinkt in het genereren van ideeën en jonge bedrijven, hangt het opschalen daarvan af van de toegang tot grotere, geïntegreerde markten." Met beleid op Europees niveau moet het volgens het IMF wel mogelijk zijn om sterkere voorwaarden te scheppen waarin hightechbedrijven kunnen opschalen, bijvoorbeeld door grensoverschrijdende vraag te stimuleren en barrières weg te nemen.

Het IMF wijst ook op het belang van versterking van de weerbaarheid van hightechbedrijven. "Hightechexport is sterk afhankelijk van geïmporteerde halffabricaten, en een groeiend deel daarvan is afkomstig van buiten de EU. Tegelijkertijd is de export geconcentreerd in een handjevol markten, met name Duitsland, de Verenigde Staten en China." Volgens het fonds is deze 'dubbele blootstelling' steeds meer een bron van onzekerheid en kwetsbaarheid door het oplopen van geopolitieke spanningen in de wereld. De IMF-deskundigen pleiten voor meer aandacht voor bijvoorbeeld de spreiding van toeleveringsketens.