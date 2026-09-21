Telecomstoring legt vliegverkeer stil op Amerikaanse luchthavens

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft vliegverkeer stilgelegd op de luchthavens JFK Airport en LaGuardia in New York en Logan Airport in Boston door een telecomstoring die zich verder uitbreidt. Het gaat om vertrekkende vluchten.

Eerder op de dag liepen honderden vluchten naar Newark in New Jersey en Philadelphia vertraging op als gevolg van de storing. Bijna zeventig vliegtuigen moesten uitwijken naar andere luchthavens. Later op de dag breidden de problemen zich uit naar New York.

KLM is momenteel met drie vluchten onderweg van Amsterdam naar New York, laat een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij weten. De eerste komt over een uur aan en moet uitwijken, hoogstwaarschijnlijk naar Boston. Voor de andere twee vluchten, waarvan eentje over 3,5 uur aankomt en de ander net is vertrokken, zijn nog geen voorzorgsmaatregelen genomen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de beperkingen voor vluchten op de luchthavens rond New York kunnen worden opgeheven.