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Tesla-bestuurders kunnen AI-chatbot Grok in auto gebruiken

21 jul , 18:23Zakelijk
anp210726161 1
ANP
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AMSTERDAM (ANP) - De AI-chatbot Grok komt beschikbaar voor Nederlandse bestuurders van Tesla-voertuigen. De elektrische autofabrikant heeft de AI-assistent opgenomen in zijn recentste software-update, maakte het bedrijf bekend.
Grok kan, geïntegreerd in een Tesla, op verzoek van de bestuurder navigatieopdrachten geven of bestuurders handsfree laten bellen. Ook geeft de AI-chatbot advies over het gebruik van de auto en het interpreteren van waarschuwingen op het dashboard. Grok kan op verschillende "persoonlijkheden" worden ingesteld, zodat bestuurders bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een meer therapeutisch ingestelde Grok of zelfs een "losgeslagen, sexy"-variant van de AI-assistent.
Tesla is bezig met het uitrollen van het gebruik van de chatbot in Nederlandse voertuigen en is beschikbaar voor bestuurders van Tesla-modellen Model S, Model 3, Model X en Model Y. Om Grok te activeren en te gebruiken moeten gebruikers een speciaal abonnement hebben of een wifiverbinding.
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