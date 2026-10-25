Tientallen vluchten vanaf Schiphol geschrapt door harde wind

SCHIPHOL (ANP) - Er zijn zondag tientallen vluchten geschrapt vanaf Schiphol. Veel vluchten van KLM, maar ook van easyJet en Lufthansa, worden niet uitgevoerd vanwege harde wind, zegt een woordvoerder van de luchthaven.

Volgens de woordvoerder zijn door de harde westenwind niet alle start- en landingsbanen beschikbaar en kunnen minder vliegtuigen aankomen en vertrekken. "Luchtvaartmaatschappijen passen hun vluchtschema hierop aan. Reizigers moeten rekening houden met annuleringen en vertragingen."

Reizigers krijgen informatie over hun vlucht, volgens Schiphol, rechtstreeks van de luchtvaartmaatschappij.

Onder meer luchtvaartmaatschappij KLM annuleerde vrijdag en zaterdag ook al tientallen vluchten vanwege de harde wind in Nederland.