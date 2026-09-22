Topbestuurder: ASML verkoopt geen chipmachines meer in Europa

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Chipmachinefabrikant ASML verkoopt momenteel geen enkele chipmachine in Europa, zegt bestuurder Frank Heemskerk, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde publieke zaken van ASML.

Volgens hem loopt Europa het risico achterop te raken, terwijl de Verenigde Staten, China en India volop investeren in de ontwikkeling van hun eigen chipindustrie. "We verkopen helemaal niets in Europa. Dat komt doordat Europa niet investeert en er hier geen chipfabrieken worden gebouwd", zei Heemskerk.

Volgens de topbestuurder proberen de Verenigde Staten, China en India ASML over te halen om uit te breiden in die landen.

ASML, het waardevolste bedrijf van Europa, is een belangrijke schakel in de wereldwijde toeleveringsketen voor chips. Het bedrijf is de enige fabrikant van geavanceerde lithografiemachines die nodig zijn om de nieuwste generatie chips te maken.