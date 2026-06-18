Topman Apple: verhogen prijzen onvermijdelijk door chiptekort

NEW YORK (ANP/AFP) - Apple gaat de prijzen verhogen. Dat zei de topman van het Amerikaanse techconcern Tim Cook in een interview met zakenkrant The Wall Street Journal. Volgens Cook is een prijsverhoging "onvermijdelijk" vanwege de grote vraag naar geheugenchips en de prijsverhogingen die chipfabrikanten daardoor doorvoeren. Wanneer Apple de prijzen verhoogt of welke producten duurder worden, wilde Cook niet zeggen.

Door grote investeringen in AI is er veel vraag naar geheugenchips. "Het aanbod is kleiner op een moment dat consumenten juist apparaten willen", zei Cook tegen de zakenkrant. Volgens de topman worden er daarom enorme prijsstijgingen doorberekend en is het voor Apple niet langer houdbaar dit niet ook door te berekenen.

De prijzen van deze chips zijn sinds eind 2025 ieder kwartaal met minstens 50 procent gestegen. Cook zei dat hij in zijn hele carrière nog nooit zo'n prijsstijging heeft meegemaakt als in de afgelopen zes maanden.

De topman van Apple treedt dit jaar af en wordt in september opgevolgd door John Ternus.