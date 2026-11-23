CAMBRIDGE (ANP) - Topman Rene Haas van de Britse chipontwerper Arm Holdings verlengt zijn contract met het concern tot en met 2033 en gaat dus niet naar Nvidia. Haas werd eerder genoemd als mogelijke kandidaat voor de hoogste functie bij AI-chipbedrijf Nvidia na het vertrek van topman Jensen Huang vanwege zijn affaire met een vermeende Chinese spion.

Maar de 64-jarige Haas blijft nu dus veel langer aan om het bedrijf door zijn volgende groeifase te leiden. De Amerikaan zegt nog nooit zoveel vertrouwen te hebben gehad als nu in de toekomst van Arm, waar hij sinds 2022 leiding aan geeft. Haas wordt daarnaast ook vicevoorzitter van de Japanse techinvesteerder SoftBank, de meerderheidseigenaar van Arm.

Zakenkrant Financial Times schreef eerder deze maand dat Nvidia Haas gepolst zou hebben om topman te worden. Haas was in het verleden al zeven jaar werkzaam voor Nvidia en heeft een sterke relatie met Huang en een aantal bestuursleden van Nvidia, aldus FT.