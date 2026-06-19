Topman Rheinmetall pleit voor regels voor AI-gebruik in wapens

PARIJS (ANP/DPA) - Topman Armin Papperger van de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall pleit voor wereldwijde regels om ervoor te zorgen dat mensen blijven beslissen wanneer wapens in oorlogstijd worden afgevuurd in plaats van machines met kunstmatige intelligentie (AI). Hij waarschuwde op de defensiebeurs Eurosatory in Villepinte, nabij Parijs, dat de technologische mogelijkheden in de wapenindustrie de komende tien jaar waarschijnlijk "exponentieel" toenemen.

"Er zouden regels moeten worden vastgesteld, vergelijkbaar met die voor kernwapens, om duidelijke grenzen te definiëren", aldus Papperger. Dergelijke beslissingen kunnen volgens hem niet aan een bedrijf of een individu worden overgelaten, maar moeten worden genomen door een ethische raad of een resolutie van de Verenigde Naties.

Rheinmetall produceert drones, militaire voertuigen en schepen die autonoom kunnen navigeren, onder andere met behulp van AI-toepassingen. Het bedrijf ontwikkelt samen met de Nederlandse defensiefabrikant Destinus ook kruisraketten en ballistische raketten. Papperger benadrukt dat mensen bij autonome wapensystemen altijd het laatste woord hebben, wat betekent dat een persoon beslist of geweld wordt gebruikt.

Ethische benadering

Rheinmetall produceert volgens de topman geen enkel systeem waarbij een mens niet de uiteindelijke beslissing neemt, en beschreef dit als de ethische benadering van het bedrijf.

Technologisch gezien is het al mogelijk om dergelijke beslissingen aan AI over te laten, maar Rheinmetall en zijn NAVO-klanten willen dat volgens de topman niet. De situatie kan echter lastig worden als een vijandelijk leger in een conflict een andere aanpak kiest en de uiteindelijke beslissing aan AI overlaat. Wereldwijde regels zijn belangrijk om dat te voorkomen, aldus Papperger.