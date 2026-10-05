Transavia gaat fors bezuinigen vanwege 'onvoldoende' winst

SCHIPHOL (ANP) - Transavia komt met een grootschalig bezuinigingsprogramma in een poging de winst op te krikken. Dat bevestigt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving door De Telegraaf.

Het is nog niet bekend hoe de bezuinigingen eruitzien en of daarbij mogelijk banen worden geschrapt. Volgens haar zijn nog geen concrete besluiten genomen.

De afgelopen jaren heeft Transavia naar eigen zeggen onvoldoende winst gemaakt. "Onze kosten zijn hoog en de concurrentie neemt verder toe. Daarom werken we aan maatregelen om ons bedrijf structureel sterker en winstgevender te maken", aldus de vliegmaatschappij.

Transavia behaalde volgens de woordvoerster het afgelopen jaar een marge van 1 procent, maar wil dit structureel verhogen naar minstens 8 procent. Daarbij kijkt Transavia Nederland ook naar verdere samenwerking met Transavia Frankrijk en binnen de Air France-KLM-groep. Die 8 procent zou nodig zijn om financieel gezond te blijven en de vlootvernieuwing te financieren.