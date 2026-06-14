HAMBURG (ANP/DPA) - De treinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn rijden zondag weer, na een grote renovatie op het spoor van ruim tien maanden. De verbinding Berlijn-Hamburg wordt beschouwd als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse langeafstandsspoornetwerk. Vanuit Nederland biedt NS International treinreizen naar beide steden aan.

Spoorvervoerder Deutsche Bahn (DB) meldt dat de eerste langeafstandspassagierstrein zondagochtend vroeg vanuit Hamburg is vertrokken met enkele minuten vertraging. Goederentreinen reden sinds zaterdag al over het vernieuwde spoor.

De renovatie begon in augustus vorig jaar en oorspronkelijk was daar 2,2 miljard euro voor uitgetrokken. Naast rails zijn ook wissels en seinen vervangen en zijn 28 stations gemoderniseerd. De afronding liep ongeveer anderhalve maand vertraging op. Dat kwam volgens DB door de vorst begin dit jaar. Tijdens de renovatie moesten langeafstands- en goederentreinen omleidingen nemen.