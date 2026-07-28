Unilever verwacht geen banenverlies door verkoop voedingstak

LONDEN (ANP) - Unilever verwacht geen groot banenverlies in Nederland na de verkoop van de voedingsmiddelendivisie aan het Amerikaanse McCormick. Financieel directeur Srinivas Phatak van het Britse concern benadrukt dat de aanwezigheid van het fusiebedrijf in ons land sterk blijft door de komst van het 'internationale' hoofdkantoor, naast het 'wereldwijde' hoofdkantoor in de VS. Daarnaast blijft het wereldwijde onderzoekscentrum van de voedingsmiddelentak in Wageningen.

Bij de voedingsmiddelendivisie van Unilever, bekend van merken als Knorr en Calvé, werken in Nederland ongeveer duizend mensen. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. "In de infrastructuur gaat niets veranderen. We houden een sterke basis in Nederland en daar zijn we blij mee", antwoordde Phatak dinsdag bij de toelichting op de kwartaalresultaten na een vraag over eventueel banenverlies.

Unilever maakte in maart de verkoop van de divisie bekend met een waarde van 39 miljard euro. Het was toen nog te vroeg om iets te zeggen over de gevolgen voor werknemers.