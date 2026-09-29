Vakantieparken Peter Gillis mogen geveild worden

DEN BOSCH (ANP) - Drie vakantieparken van Oostappen Groep, het bedrijf van realityster Peter Gillis, mogen op 1 oktober geveild worden door schuldeiser Marc van Rooi. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Bosch bepaald. Gillis probeerde de executieveiling tegen te houden en stapte daarom naar de rechter.

Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Van Rooi, de zakenman achter vleesbedrijf Van Rooi Meat, leende met zijn bedrijf M2R Invest miljoenen uit aan Gillis. In ruil daarvoor kreeg hij hypotheekrecht op de drie parken, die momenteel zijn gesloten. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan. Om toch zijn geld te krijgen, heeft Van Rooi de parken onlangs in een openbare veiling aangeboden.

Gillis denkt dat Van Rooi de vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Via een veiling zou hij ze zelf willen kopen, zei de advocaat van Gillis, bekend van het tv-programma Massa is Kassa, eerder deze maand.