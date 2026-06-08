DEN HAAG (ANP) - Leden van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) kunnen een vergoeding tegemoetzien voor koersverlies op aandelen van SNS Reaal toen het bedrijf in 2013 werd genationaliseerd. De VEB heeft daarover een schikking getroffen met de bankverzekeraar en de toenmalige accountant KPMG.

De vergoeding voor VEB-leden met een geldige claim is ten minste 400 euro. Voor leden die meer dan 2000 euro koersverlies hebben geleden, komt nog een aanvullende tegemoetkoming. De VEB erkent dat de vergoeding mogelijk maar een deel van het geleden koersverlies dekt, maar adviseert leden deze toch aan te nemen. "Gezien de complexiteit van de zaak en de inmiddels ruim twaalf jaar aan juridische procedures is het resultaat redelijk en goed verdedigbaar", aldus de VEB. De schikking heeft volgens de vereniging niets te maken met schulderkenning of aansprakelijkheid.

De schikking komt ruim drie jaar nadat rechters oordeelden geen bewijs te hebben gevonden voor wanbeleid bij SNS Reaal in de periode die voorafging aan de nationalisatie van de bank en verzekeraar. Beleggers zagen in een eerder verschenen rapport genoeg aanwijzingen van slecht bestuur, maar de ondernemingskamer in Amsterdam ging daar niet in mee. Het vaststellen van wanbeleid zou beleggers, aangevoerd door de VEB, hebben geholpen bij het eisen van een schadevergoeding. Die is nu dus alsnog gekomen.

Het ministerie van Financiën nationaliseerde SNS Reaal in 2013 om te voorkomen dat het financiële concern zou omvallen. De geredde onderdelen werden in een verzekeringstak en een banktak ondergebracht. Die eerste werd verkocht aan het Chinese Anbang en werd later weer doorverkocht aan Athora en NN. De banktak heet tegenwoordig ASN Bank.