Verenigde Staten gaan verbod op import Mexicaans vee opheffen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering heft binnenkort een verbod op de import van Mexicaans vee op. Het verbod dreef de Amerikaanse rundvleesprijzen afgelopen jaar op tot recordhoogtes, wat de portemonnee van Amerikaanse consumenten raakte en druk zette op de regering-Trump om de kosten te verlagen.

Het verbod op Mexicaans vee werd ruim een jaar geleden ingesteld om een vleesetend insect buiten de deur te houden. De schroefwormvlieg werd desondanks in juni aangetroffen op boerderijen in de Amerikaanse staten Texas en New Mexico.

De Verenigde Staten zijn van plan om de import van Mexicaans vee over dertig dagen te hervatten via een grensovergang in Arizona. Later worden nog twee extra grensovergangen in New Mexico geopend, meldde het Amerikaanse ministerie van Landbouw. De stapsgewijze heropening is wel afhankelijk van de mate waarin Mexico zich houdt aan een plan om de vlieg onder controle te houden.

Amerikanen moesten door het lage aanbod en de grote vraag steeds meer betalen voor hun hamburgers en biefstukken.