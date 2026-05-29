Verkoopprijzen industrie verder omhoog door duurdere olie

DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in april verder opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld waren de afzetprijzen 4,9 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In maart bedroeg de stijging 1,4 procent. De prijsstijgingen in maart en april volgen op vier maanden van prijsdalingen en hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.

In februari, voor het begin van de Iranoorlog, daalden de prijzen nog met 2,4 procent. Door het conflict in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen sterk gestegen. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.

In april kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 47 procent meer dan een jaar eerder. In maart was olie al ruim 27 procent duurder en in februari was olie nog ruim 18 procent goedkoper dan een jaar eerder.