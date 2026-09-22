Verkorten WW helpt maar beperkt mensen aan werk, becijfert CPB

DEN HAAG (ANP) - Het verkorten van de WW kan iets helpen om extra mensen aan het werk te krijgen, maar het effect is "beperkt", heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd. Een kabinetsplan met zo'n maatregel werd onlangs uitgesteld na forse kritiek vanuit de vakbonden en meerdere oppositiepartijen.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken hebben deskundigen van het CPB uitgezocht wat voor effect een verkorting van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden zou hebben. In beide gevallen leverde dit 0,1 procent extra werkgelegenheid op in Nederland, wat volgens het CPB overeenkomt met ongeveer 8000 extra voltijdsbanen.

Bij zo'n maatregel neemt de inkomensbescherming van langdurig werkloze mensen af. Daarmee ontstaat volgens het CPB voor hen een financiële prikkel om sneller werk te aanvaarden. Werklozen gaan dan intensiever op zoek naar werk en accepteren sneller een baan.

De belangrijke adviseur van het kabinet spreekt van een "beperkte toename van de structurele werkgelegenheid". Vergeleken met het aantal mensen met een WW-uitkering en het aantal werklozen vallen de cijfers echter in het niet. Eind augustus telde uitkeringsinstantie UWV 194.780 WW-uitkeringen. Er waren die maand 408.000 werklozen.

De overheidsuitgaven zouden bij een halvering van de WW-duur met maximaal 1,3 miljard euro per jaar worden verminderd, heeft het CPB ook becijferd. Het planbureau heeft daarnaast nog meer mogelijke maatregelen doorgerekend, waaronder aanpassingen van de hoogte van de WW in de eerste twee maanden. Daarbij was nog minder effect op de werkgelegenheid te zien.

Het kabinet heeft besloten zijn plannen voor verkorting van de duur van de WW en de daaraan gekoppelde hogere uitkering in de eerste twee maanden uit te stellen tot 1 januari 2029. De maatregelen zijn onderdeel van de bezuinigingen op sociale zekerheid. Door de bezuinigingen te schrappen of uit te stellen, hoopte de minderheidscoalitie zich te verzekeren van steun van met name PRO.

Tot ergernis van zowel PRO als de vakbonden heeft het kabinet zijn plannen wel wat bijgesteld, maar niet volledig uit de boeken gehaald. PRO-voorman Jesse Klaver benadrukte na Prinsjesdag opnieuw dit niet te accepteren. Ook de vakbonden verzetten zich hevig. Uit protest organiseerden zij onlangs onder meer een landelijke ov-staking, waardoor er een hele dag geen treinen reden. De bonden willen alleen onderhandelingen beginnen met een schone lei.