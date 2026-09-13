YANBU (ANP/RTR) - De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4 procent in het wereldwijde olieaanbod. De oost-westpijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd en daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor vijf tot zeven dagen aan exportvoorraad, melden bronnen aan persbureau Reuters.

De pijpleiding wordt normaal gebruikt om ruwe olie vanuit de Perzische Golf naar de Rode Zee te vervoeren. Dat was de afgelopen maanden extra belangrijk omdat olie-export vanuit de Perzische Golf flink is teruggelopen door de sluiting van de Straat van Hormuz.

Dagelijks worden er zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. Als de pijpleiding binnen enkele dagen niet hersteld is, zal dat het wereldwijde energietekort verergeren en de brandstofprijzen verder doen stijgen.