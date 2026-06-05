Verstoringen in Antwerpse haven door staking zeeloodsen

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vrijdag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen, specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Rond het middaguur hebben meerdere vertrekkende en aankomende schepen al vertragingen opgelopen.

Zeeloodsen staken vanaf vrijdagochtend 08.00 uur voor 24 uur vanwege pensioenhervormingen. "Er is vrijdag een aanzienlijk tekort aan Belgische zeeloodsen", zegt een woordvoerder van de haven.

Rond de middag zijn tien uitgaande schepen getroffen. Daarvan zijn er drie ingepland met vertraging en zeven schepen hebben nog geen planning. Voor inkomende schepen zijn er ook drie ingepland met vertraging, acht hebben nog geen planning.

Vorig jaar staakten de zeeloodsen ook al. De impact was toen zo groot dat Havenbedrijf Antwerpen de effecten daarvan kon zien in de jaarcijfers. Over de impact van deze staking is nog niets bekend.