ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse haven ziet de gevolgen van laagwater verergeren, blijkt uit vervoerscijfers van Havenbedrijf Rotterdam over afgelopen week. Het vervoerde volume van en naar de haven via de Rijn is verder afgenomen en inmiddels meer dan 10 procent lager dan normaal.

De beladingsgraad van schepen in de Rotterdamse haven schommelt tussen de 30 en 35 procent, waar dat bij normale waterstanden rond de 70 procent ligt. Een week geleden werden schepen gemiddeld nog voor ongeveer 35 procent beladen. "We zien dat het aantal bezoeken blijft stijgen om voldoende volumes te kunnen vervoeren", stelt het havenbedrijf. "Dit kan echter niet voorkomen dat het totale volume via binnenvaart toch daalt."

De haven merkt sinds kort dat ook binnenvaartschepen die containers transporteren minder worden beladen vanwege de lage waterstand. Eerder merkten vooral schepen die olieproducten of bijvoorbeeld zand vervoerden de gevolgen van de droogte, volgens het havenbedrijf.

Spoor en weg

Dat het containertransport steeds meer geraakt wordt, leidt nog niet tot meer vervoer per spoor of over de weg, ziet de haven. Terwijl containers eenvoudiger dan andere typen lading van transportvorm kunnen wisselen. Eerder noemde het havenbedrijf de vele werkzaamheden al als een van de beperkingen voor spoor- en wegvervoer.

Maandag bereikte de Rijn bij de grens tussen Nederland en Duitsland een nieuw diepterecord. Dat zet de binnenvaart verder onder druk. In Duitsland is het waterpeil bij Kaub zo laag dat het de Rijn mogelijk gaat opsplitsen in twee bevaarbare delen. Kaub, ten zuiden van Koblenz, is een belangrijk knelpunt in de rivier en van belang voor de beladingsgraad. "Door de lage Kaub-stand blijven schepen duidelijk minder vol varen dan in normale omstandigheden", stelt de Rotterdamse haven.