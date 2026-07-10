LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk stelt toezicht in op vier grote cloudproviders om de veerkracht van het Britse financiële systeem te versterken. De Britse regering meldt dat Microsoft, ⁠Google, Amazon en ​Oracle vanaf maandag worden aangewezen als zogenoemde kritieke derde partijen. Met deze maatregel wil het VK het risico op grootschalige ontwrichting door cyberaanvallen of technische storingen verkleinen.

Banken, verzekeraars en andere partijen in de financiële sector worden steeds afhankelijker van clouddiensten en een verstoring bij een van die diensten kan meerdere bedrijven tegelijk raken. Dat kan gevolgen hebben voor de diensten waar klanten afhankelijk van zijn, beredeneert de regering in een verklaring.

De maatregel houdt in dat onder meer de Bank of England en de Britse financiële toezichthouder Financial Conduct Authority gezamenlijk toezicht gaan houden op de diensten die deze partijen leveren aan de financiële sector.