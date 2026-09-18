Volkswagen verwacht door reorganisatie flink lagere winst

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen verwacht dat het dit jaar genoegen moet nemen met een fors lagere winst. Het Duitse autoconcern maakte vrijdag bekend zijn prognoses te verlagen, door een scherpe krimp op de Chinese automarkt en de kosten die samenhangen met het plan om banen te schrappen.

De fabrikant, waarbij ook merken als Porsche en Audi horen, verwacht nu een winstmarge van maximaal 1 procent. In een eerdere prognose werd nog gerekend op 4 tot 5,5 procent. In het jaarresultaat scheelt dit waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro.

De drastische bijstelling volgt op een moeizaam bereikt akkoord met de ondernemingsraad deze maand. Volkswagen besloot het aantal banen dat wereldwijd verdwijnt te verdubbelen tot 100.000.

Volkswagen worstelt al langer met relatief hoge kosten bij zijn Duitse fabrieken. De winst uit China, de grootste markt van het bedrijf, is daarnaast gekelderd door een langdurige vastgoedcrisis in het Aziatische land. Volkswagen heeft ook moeite om in China concurrerende elektrische auto's aan te bieden.